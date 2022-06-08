Fransa, Ay'da üs kurma projesi kapsamındaki anlaşmayı imzaladı

ABD’nin öncülüğünde, Ay’da kalıcı bir üs kurma planı kapsamında hazırlanan Artemis Anlaşması’nı imzalayan 20’inci ülke, Fransa oldu.

Uzay çalışmalarını sürdüren ABD, Ay’da kalıcı bir üs kurma planlarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor...

Bu kapsamda hazırlanan Artemis Anlaşması’nı imzalayan 20’inci ülke, Fransa oldu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

“Uzayın barışçıl, sorumlu ve sürdürülebilir keşif ve kullanımına olan bağlılığını teyit eden Fransa, Washington DC'de Fransız Büyükelçisi Philippe Étienne'in ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle Artemis Anlaşması'nı imzalayan yirminci ülke oldu. Anlaşmalar, Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi CNES Başkanı Philippe Baptiste tarafından imzalandı.”

AA’nın haberine göre; etkinliğe CNES Başkanı Baptiste’in yanı sıra NASA Direktörü Bill Nelson, Ulusal Uzay Konseyi Genel Sekreteri Chirag Parikh ve ABD Okyanuslar ve Uluslararası Çevre ve Bilimsel İşler Bürosu’ndan Uzay İşleri Ofisi Direktörü Valda Vikmanis-Keller katıldı.

Artemis Anlaşması

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, ‘uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi’ olarak biliniyor. Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Değerli madenlerin çıkarılması öngörülüyor

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay’da kalıcı bir üs kurulması ve Ay’ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

5 Mayıs 2020’de gündeme gelmişti

Resmi olarak ilk kez 5 Mayıs 2020’de gündeme gelen anlaşmaya yönelik NASA, 16 Mayıs 2020’de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

İmzacı ülkeler

ABD Dışişlerine göre Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD ve Fransa’nın yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Kolombiya, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere yer alıyor.