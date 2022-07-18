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    Fransa-BAE enerji iş birliği anlaşması imzaladı

    Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), enerjide işbirliğine dair kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.
    • 18.07.2022 - 23:40
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    Fransa-BAE enerji iş birliği anlaşması imzaladı

    Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında enerji  enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı açıklandı.

    Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji alanındaki stratejik ortaklık anlaşmasının BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Paris’e yaptığı resmi ziyareti kapsamında imzalandığı belirtildi.

    Yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım

    Anlaşmanın iki ülkenin hidrojen, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında ortak yatırım projelerini belirlemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, anlaşmada yeşil projelerin finanse edilmesi için ortak bir fon oluşturulması olasılığına değinildiği ifade edildi.

    Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Elysee Sarayı’nda ağırladı ve mevkidaşına ülkenin en yüksek dereceli devlet nişanı Legion d’Honneur'ü takdim etti.

    BAE, 80 Rafale için imza atmıştı

    AA'nın haberine göre BAE, Fransa’dan geçen yıl aralık ayında 14 milyar avro karşılığında 80 Rafale savaş uçağı almak için anlaşma imzalamıştı.

    Fransa-BAE enerji iş birliği anlaşması imzaladı #1


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