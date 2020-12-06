Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.502
-0.21%
EXEN Coin
11.17
4.98%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    Fransa Başbakanı Jean Castex, gözlüğünü ceplerinde aradı

    Hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyen Jean Castex, ceplerinde gözlüğünü aradı. Bu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 10:34
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 11:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa Başbakanı Jean Castex, gözlüğünü ceplerinde aradı

    Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken, taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerini karıştırdı.

    HEYECANLI BİR ŞEKİLDE ARADI

    Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex’in gözlüğünü ceplerinde bulamadı ve basın toplantısına başladı.

    GÖZÜNDEKİ GÖZLÜĞÜ FARK ETMEDİ

    Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulamayan Castex, basın toplantısına devam etti.

    Bu anlarda kamera kayıttaydı.

    Fransa Başbakanı Jean Castex, takılı gözlüğünü ceplerinde aradı ViDEO

    Fransa Başbakanı Jean Castex, gözlüğünü ceplerinde aradı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir