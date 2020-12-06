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- Fransa Başbakanı Jean Castex, gözlüğünü ceplerinde aradı
Fransa Başbakanı Jean Castex, gözlüğünü ceplerinde aradı
Hafta sonu basın toplantısına başlarken taktığı gözlüğünü fark etmeyen Jean Castex, ceplerinde gözlüğünü aradı. Bu anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 06.12.2020 - 10:34
- Güncelleme : 06.12.2020 - 11:29
Fransa Başbakanı Jean Castex, basın toplantısına başlarken, taktığı gözlüğünü fark etmeyerek bir süre ceplerini karıştırdı.
HEYECANLI BİR ŞEKİLDE ARADI
Heyecanlı olduğu gözlenen Başbakan Castex’in gözlüğünü ceplerinde bulamadı ve basın toplantısına başladı.
GÖZÜNDEKİ GÖZLÜĞÜ FARK ETMEDİ
Castex, daha önce taktığı gözlüklerini ceplerinde bulamayan Castex, basın toplantısına devam etti.
Bu anlarda kamera kayıttaydı.
Fransa Başbakanı Jean Castex, takılı gözlüğünü ceplerinde aradı ViDEO