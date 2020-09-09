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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini anlatırken öksürüğe boğuldu

    Katıldığı bir etkinlikte öğrencilere koronavirüs tedbirlerini anlatırken öksürük krizine giren Macron tedbirsizlikle suçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 15:25
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini anlatırken öksürüğe boğuldu

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde öğrencilerin de bulunduğu bir programa katıldı.

    Burada bir konuşma yapan Macron, öğrencilere koronavirüs tedbirlerini anlatmaya başladı.

    Macron'un öksürük krizi VİDEO

    TEDBİRLERİ ANLATIRKEN ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

    Konuşması sırasında bir anda öksürmeye başlayan  Emmanuel Macron, maskesini çıkararak su istedi.

    Macron, su içtikten sonra öksürürken siper ettiği eliyle yardımcısına verdiği miktofonu ve yeni bir maskeyi alması, izleyenler tarafından tepkiyle karşılanırken, "maske yüzünden tıkandım" dedi.

    İhmalkarlık ve dikkatsizlikle suçlanan Macron'un, düzenli olarak test yaptırdığını söyleyerek salondakileri rahatlatmaya çalışması ise dikkat çekti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini anlatırken öksürüğe boğuldu #1

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini anlatırken öksürüğe boğuldu #2

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgın tedbirlerini anlatırken öksürüğe boğuldu #3

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