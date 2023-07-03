Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla görüşecek Hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

AA

Fransa'da çıkan isyan bir türlü bastırılamıyor.

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Meydana gelen olayın ardından Nael M.'in ölümüne tepki sert oldu.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmaya başladı.

Ülkede düzenin sağlanması için hükümete talimat

Çok sayıda gözaltının yaşandığı olaylar giderek büyürken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gösterileri bastırmak için formül arıyor.

Ülkede düzenin yeniden sağlanması için OHAL dahil her tülü seçeneğin masada olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Kabinesiyle görüştü, sıra 220 belediye başkanına geldi

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile bugün görüşecek olan Macron, yarın ise gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

Zırhlı araçlar konuşlandırıldı: Sağcılar da sokağa indi

Öte yandan kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.