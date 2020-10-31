Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Karikatürleri desteklemiyoruz

Emmanuel Macron, dünya genelinde Müslümanların tepkisinin ardından Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" açıklamaları ve karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun HZ. Muhammed'e hakaret içerikli çizimlerine, İslam aleminin tepkileri sürüyor.

Son olarak, Fransa'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazesinde açıklamalar yapan Macron, karikatürleri ifade özgürlü olarak nitelendirmiş ve teslim olmayacaklarını söylemişti.

Macron'un açıklamalarının ardından, birçok ülkede Fransız markaları için boykot kampanyası başlatılırken, Müslüman halk da sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.

"KARİKATÜRLERİ DESTEKLEMİYORUZ"

Gelen tepkilerin yoğunluğu karşısında daha fazla direnemeyen Macron söylemlerinden çark etti.

Hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini söyleyen Fransız lider, "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.