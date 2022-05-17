Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zelensky ile görüştü

Macron ve Zelensky, Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ile silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusu konusu ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüşme yaptı.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Macron, Zelenskiy'ye Ukrayna'da tahliyelerin devam ettiği Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikasındaki son durumu sordu.

Mücadele etmeye kararlı olduklarını vurguladı

Zelensky'den ülkesinin ihtiyaçlarına ilişkin bilgi isteyen Macron, özelikle savunma teçhizatı, yakıt, insani yardım, ekonomik ve mali alanlarda olmak üzere Ukrayna'nın tüm destek taleplerine yanıt vermeye ve cezasızlıkla mücadele etmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

AA'nın haberine göre Macron, ilerleyen günler ve haftalarda Fransa'nın Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ve silah sevkiyatını artırarak devam edeceğini belirtti.

Gıda güvenliği meselesini ele aldılar

Macron ve Zelensky, "gıda güvenliği" meselesi ve bu kapsamda dünyanın büyük bölümünün ihtiyaç duyduğu Ukrayna tahıllarının ihracatını gerçekleştirebilmenin yollarını görüştü.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine saygı duyulmasını sağlamak için uluslararası bir anlaşma kapsamında Fransa'nın bu ülkeye sağlayabileceği güvenlik garantileri ele alındı.

"Ukrayna, Avrupa ailemize aittir"

Macron, Zelensky'ye Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvuru talebinin AB Komisyonun vereceği görüş temelinde ve AB ülkelerinin "Ukrayna, Avrupa ailemize aittir." açıklamasının yapıldığı Versay Zirvesi ruhuyla, hazirandaki AB Konseyi tarafından inceleneceğini söyledi.

Görüşmede Macron, 9 Mayıs'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosundaki (AP) konuşmasına ve "Avrupa siyasi topluluğu" önerisine değindi.