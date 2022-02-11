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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 5 saatlik görüşmesinde oturdukları 'uzun masa' damga vurmuştu. Masa ile ilgili bir iddia da Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 03:30
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    Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Kremlin sarayında ağırlamıştı.

    Sosyal medyada ise görüşmenin içeriğinden çok, oturdukları uzun masa alay konusu olmuştu.

    3 PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİĞİ İÇİN UZUN MASAYA OTURTULDU İDDİASI

    Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi.

    Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı #1

    RUS BASINI MACRONA 'OMACRON SUŞU' LAKABINI VERDİ

    Rus basını ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a virüslü anlamında "Omacron suşu" lakabını taktı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı #2


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