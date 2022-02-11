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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, uzun masaya oturtulma sebebi ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 5 saatlik görüşmesinde oturdukları 'uzun masa' damga vurmuştu. Masa ile ilgili bir iddia da Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden geldi.