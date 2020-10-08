Fransa, Emmanuel Macron ile saygınlığını kaybediyor

Fransa, Emmanuel Macron ile saygınlığını kaybediyor

Büyük umutlarla Fransa Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Emmanuel Macron, son yıllarda ülkesine büyük imaj kaybettirdi.

Bir dönem dünya siyasetinde önemli bir yerde duran Fransa, 2017 yılında genç siyasetçi Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle birlikte saygınlığını kaybetmeye başladı.

39 yaşında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Emmanuel Macron, iç politikada yaşadığı sorunların üzerini dış politikada uyguladığı saldırılarla örtmeye çalıştı.

AYLAR BOYUNCA DEVAM EDEN EYLEMLER

Macron'dan memnun olmayan milyonlarca Fransız, aylar boyunca sokakları savaş alanına çevirdi. Sarı Yeleklilerin eylemleri, ülke ekonomisine büyük zarar verdi.

GÜVEN ORANI DÜŞTÜ

Bu dönemde Emmanuel Macron'a olan güven oranı yüzde 30'lara kadar düştü.

LİBYA

Dış politika hamleleriyle ülkedeki başarısızlığının üzerini örtmeye çalışan Emmanuel Macron; Libya'da dengeleri ülkesinin menfaatleri doğrultusunda yönetmeye çalıştı. Hafter'i destekleyen Macron, Türkiye'nin bölgede yumruğunu masaya vurmasıyla kaybeden taraf oldu.

SURİYE

Suriye'de de Türkiye'nin karşısında yer alan isimlerden biri Macron oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı askeri harekatlara karşı terör örgütü YPG'ye destek vermekten geri kalmayan Macron, teröristlerin tek tek etkisiz hale getirilmesiyle yine hüsran yaşadı.

DOĞU AKDENİZ

Libya ve Suriye'nin yanı sıra Doğu Akdeniz'de de Türkiye karşısında oluşturulan müttefik içerisinde yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlılık karşısında boyun eğmek zorunda kaldı.

Dünya siyasetinin en etkisiz isimlerinden biri haline gelen Emmanuel Macron, sadece Türkiye karşısında başarısızlıklar yaşamadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel karşısında da büyük şoklar yaşadı.

TRUMP: MACRON BOŞ KONUŞUYOR

NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini savunan Macron'a cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, Macron'un 'boş' konuştuğunu savundu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ SAYGINLIK GİTTİ

Avrupa Birliği'nin öncü ülkeleri arasında yer alan Fransa, Emmanuel Macron döneminde bu saygınlığını da yitirdi.

Bu gerilemeyi, Macron'un Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kontrolü altında hareket etmesi sağladı.