Fransa ile Avustralya arasında denizaltı gerilimi

Üç ülke arasında varılan anlaşma kapsamında Avustralya, en az 8 denizaltı inşa edecek. Fransa, kendileriyle yapılan anlaşmadan vazgeçilmesini "Sırtımızdan bıçaklandık" şeklinde yorumladı.

Avustralya, İngiltere ve ABD ile yeni güvenlik anlaşmasına vardı.

Anlaşma kapsamında Avustralya, nükleer enerjili denizaltılar inşa edecek. Ancak Fransa ile anlaşmanın bozulması, Paris yönetiminin sert tepkisine neden oldu.

FRANSIZ FİRMAYLA ANLAŞMA İPTAL

Anlaşmaya taraf olan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.

Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları, nükleer enerjili denizaltı inşası da dahil olmak üzere savunma alanında ileri teknolojilerin paylaşılacağı özel güvenlik anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

EN AZ 8 NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI İNŞA EDECEKLER

Avustralya'nın en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa edeceği belirtilen anlaşmanın, bölgenin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını vurgulayan Morrison, "Bölgemizde on yıllardır sahip olduğumuz, nispeten iyi ortam geride kaldı. Şüphesiz yeni bir döneme girdik. Bu hepimizi etkiliyor. Hint-Pasifik'in geleceği, tüm geleceğimizi etkileyecek." görüşünü paylaştı.

Anlaşmanın, nükleer silahları değil, Avustralya'nın dizel-elektrik itme sistemli denizaltılarının modernizasyonunu kapsadığını aktaran Morrison, "Nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Avustralya, nükleer silah veya sivil nükleer kapasite oluşturma peşinde değil." dedi.

FRANSA: SIRTIMIZDAN VURULDUK

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaşmasına, "Sırtımızdan vurulduk" şeklinde tepki verdi.

France Info kanalına konuşan Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

"KIZGINIM, GÜVENE İHANET EDİLDİ"

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA VE ABD'DEN AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

"TRUMP'IN DAVRANIŞLARINI ANIMSATIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Washington yönetimini de eleştiren Le Drian, bu "tek taraflı, kaba ve kestirilemez" kararın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın davranışlarını anımsattığını ileri sürdü.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransız Naval Group da yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin projeyi rafa kaldırmasıyla hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Açıklamada, "Beş yıl boyunca hem Fransa'daki hem de Avustralya'daki Naval Group ekipleri ve ortaklarımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve Naval Group tüm taahhütlerini yerine getirdi. Bu, Naval Group için büyük bir hayal kırıklığı." ifadesi kullanıldı.

90 MİLYAR DOLARLIK PROJEDE GERİ ADIM

Avustralya ile Fransız Naval Group arasında, denizaltı projesinde yaşanan aksaklılar nedeniyle, haziran ayından bu yana 90 milyar dolarlık projenin iptal edileceği tartışılıyordu.