Fransa: İngiltere ile balıkçılık görüşmelerinde hayal kırıklığına uğradık

İngiltere'den lisans konusunda adım atmasını isteyen Fransa, müzakerelerin yavaş ilerlediğine dikkat çekti.

İngiltere ile Fransa arasında Brexit'in ardından başlayan balıkçılık tartışması sürüyor.

Fransız yetkililer, İngiltere'yi Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasına uymayı reddetmekle suçluyor.

GÖRÜŞMELERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Paris yönetimi, son olarak Brexit'in ardından balıkçılık haklarıyla ilgili anlaşmazlığı çözme konusunda Londra ile müzakerelerin yeterince ilerlememesinden hayal kırıklığına uğradı.

Fransa Bölgesel Deniz Balıkçılık Komitesi Başkanı Olivier Lepretre, bu haftaki görüşmelerin İngiliz karasularındaki Fransız balıkçı tekneleri için yalnızca birkaç balıkçılık ruhsatı verilmesiyle sonuçlandığını kaydetti.

"İNGİLTERE ÜRKEK DAVRANIYOR" YORUMU

Bunu İngiltere ile olan anlaşmazlığı çözmek için "çok ürkek" bir adım olarak gördüğünü dile geiren Lepretre, ancak Avrupa Komisyonu'nun İngiltere ile müzakerelere devam edeceğini söyledi.

Lepretre, "Teknik çalışmalar önümüzdeki günlerde ve istikrarlı bir hızla devam edecek." ifadesini kullandı.

FRANSA İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ GERİLİM

Fransız yetkili ayrıca, Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin'in bu hafta yapılan teknik çalışmalardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

"Ancak bazı ilerlemeler kaydedildiğini inkar edemeyiz." diyen Lepretre, hükümetin denizde küçük bir alandan bile vazgeçmediğini görebildiğini sözlerine ekledi.

Daha önce Paris, balıkçılık yapan vatandaşlarına lisans vermeyi reddeden Londra'ya misilleme tehdidinde bulunmuştu.