İngiltere’nin mutasyon virüs açıklamasıyla Manş Tüneli’nde İngiltere’den Fransa’ya geçişler durdurulunca 1500 tır, tünelin açılmasını beklemeye başladı.

İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Avrupa genelinde endişe hakim oldu.

İngiltere’nin açıklamasıyla 40’tan fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya alırken Fransa, 48 saatliğine İngiltere sınırını kapattı.

Fransa - İngiltere sınırında tırlar mahsur kaldı VİDEO



MANŞ TÜNELİ KAPATILDI

Fransa’ya geçişlerin yapıldığı Dover Limanı kapatılırken, Manş Tüneli’nde de geçiş durdu.

Fransa’dan İngiltere’ye tek yönlü sevkiyata izin verilmesiyle, en az 1.500 tır İngiltere’de mahsur kaldı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 650 kamyonun Manş Tüneli’ne bağlantı yapan M20 otoyolunda beklediğini, 873 kamyonun ise park halinde beklediğini söyledi.

Bakan Patel, İngiltere ve Fransa arasında Manş Tüneli’nde yaşanan geçiş sorunun çözümü için görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

"MUTANT VİRÜS HER YERDE"

İngiltere Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, mutasyon virüsün her yerde olduğunu söyledi. Vallance, birçok bölgenin daha dördüncü aşamada olması gerektiğini dile getirdi.

İngiltere’de dördüncü aşama kurallarının uygulandığı alanlarda 17 milyon kişi bulunuyor.