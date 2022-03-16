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    Fransa: Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebiliriz

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Korsika Adası'nın "özerkliğini" kabul edebileceklerini açıkladı.
    • AA
    • 16.03.2022 - 02:50
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    Fransa: Korsika Adası'nın 'özerkliğini' kabul edebiliriz

    Darmanin, Corse Matin gazetesine verdiği demeçte, "özerklik" konusunda yetkililerle "daha önce görülmemiş şekilde diyalog" başlatacağını kaydetti.

    "ADANIN ÖZERKLİĞİNİ KABUL EDEBİLİRİZ, ANCAK GÖRÜŞÜLMESİ LAZIM"

    Diyalog ve görüşmeler başlamadan önce de adada şiddet olaylarının yaşanmaması gerektiğini ifade eden Darmanin, adanın "özerkliğini" kabul edebileceklerini vurgulayarak, "Ancak bu özerkliğin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bunun görüşülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Gerald Darmanin, Fransa'da tutuklu bulunan bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cezaevinde saldırıya uğramasında Fransız devletinin sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

    Bugün ve yarın adada temaslarda bulunacak Darmanin, saldırıyı da açıklığa kavuşturmaya çalışacaklarını dile getirdi.

    Fransa: Korsika Adası nın 'özerkliğini' kabul edebiliriz #1

    KORSİKA VALİSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Korsika Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten hüküm giyen Colonna, tutuklu bulunduğu Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde 2 Mart'ta bir başka hükümlü tarafından saldırıya uğramış ve komaya girmişti.

    Bu olayın ardından, Korsika'da sendikaların çağrısıyla Colonna'ya destek için farklı günlerde birçok gösteri düzenlenmişti. Gösterilerde şiddet olayları meydana gelmişti.

    Korsika Adası'nda yetkililerin uzun yıllardır yaptığı "özerklik" taleplerine art arda gelen hükümetler olumsuz yanıt veriyordu.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'de cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde Korsika Adası'na "özerklik" kazandıracağına yönelik vaatte bulunmuştu.

    Fransa: Korsika Adası nın 'özerkliğini' kabul edebiliriz #2


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