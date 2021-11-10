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- Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in elmas bilezikleri açık artırmada satıldı
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in elmas bilezikleri açık artırmada satıldı
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 08:57
- Güncelleme : 10.11.2021 - 09:46
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in iki elmas bileziği, açık artırmaya çıkarıldı.
İsviçre'de gerçekleştirilen müzayedede bilezikler, yüksek fiyata alıcı buldu.
8 MİLYON DOLARA ALICI BULDU
İsmi açıklanmayan ve telefon üzerinden teklif sunan kişi, 8 milyon dolara bileziklerin sahibi oldu.
Kraliçe Antoinette, Fransız devrimi sırasında giyotinle edilmeden önce mücevherleri saklanması için farklı bir yere gönderdi.
BİLEZİKLER FRANSA DIŞINA KAÇIRILDI
BBC'nin haberine göre, her iki bilezik de ülke dışına kaçırıldı ve 200 yıldan fazla bir süre Antoinette'in ailesinde kaldı.
Öte yandan 112 adet eski kesim elmastan oluşan bilezikler, ilk kez açık artırmaya çıkarıldı ve beklenenden iki kat fazla fiyata alıcı buldu.
EŞİYLE BİRLİKTE İDAM EDİLDİ
Marie Antoinette, 1755'te Avusturya'da doğdu ve 16'ncı Kral Louis'in eşi olmak üzere Fransa'ya gönderildi.
Antoinette, kocasından birkaç ay sonra, 1793'te giyotinle idam edildi.