Fransa, Lübnan ordusuna yardım yapacağını duyurdu

Fransa, Lübnan silahlı kuvvetlerine destek sağlayacağını ilan etti.
Geçtiğimiz haftalarda Lübnan'ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, bu ülkeye yeni yardım yapacaklarını söyledi.
"Lübnan ordusuna desteğimiz uzun vadeli"
Daha önceki açıklamasında Lecornu, Lübnan ordusuna zırhlı araç vereceklerini söylerken, "Lübnan ordusuna desteğimiz uzun vadelidir." demişti.
Lecornu, Orta Doğu temasları sonrası Journal de Dimanche (JDD) gazetesine verdiği röportajda, bölge ülkeleri ile Hamas'ın elindeki rehineler konusunu görüştüklerini belirtti.
Rehineler konusunun Fransa'nın mutlak önceliği olduğunu vurgulayan Lecornu, bu konuda Mısır, Katar ve İsrail’de yetkililerle bir araya geldiğini dile getirdi.
Yeni yardım kararı
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki ülkenin Savunma Bakanı ayrıca, Lübnan’ın "son gerçek omurgası" olarak nitelediği Lübnan silahlı kuvvetlerine yeni bir yardım yapma kararı aldıklarını açıkladı ve ekledi:
Lübnan silahlı kuvvetlerine yardımı sürdürmemiz gerekiyor. Fransa Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yeni yardımlar, seyahatim sırasında açıklandı. Bu, Lübnanlı askerlerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlayacak.
Fransız bakanın Orta Doğu temasları
Lecornu, dün sona eren Orta Doğu ziyareti kapsamında, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İsrail'de temaslarda bulunmuştu.
Fransız bakan, iki hafta önce Lübnan'a gitmişti. Bu ziyareti hatırlatılan Lecornu'ya "Hizbullah'ın Gazze'deki çatışmaya tepki olarak eylemini nasıl görüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
"Çatışma önlenmeli"
Lecorcu, şu yanıtı verdi:
Bunlar önemli sorular ve sınırda her gün yapılan atışlarla ilgili kaygılarımı gizlemiyorum. Tel Aviv seyahatim sırasında, gerilimin artmasının riskleri ve iki ülkeyi ayıran Mavi Hat üzerinde çatışmanın önlenmesi gerektiği konusunda bir dizi mesaj ilettim.
Lübnan, kurumsal tıkanıklık zemininde, farklı nitelikteki bir dizi ciddi krizden geçiyor.
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