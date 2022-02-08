Fransa Mali’den çekilmeye karşı Nijer’e yerleşmeyi planlıyor

Mali'nin, Fransa büyükelçisini sınır dışı etme kararı sonrası ülkede operasyonlarını durduracağını duyuran Fransa’nın Sahel’deki askeri operasyonlarının merkezi olarak Nijer'i belirledi.

Elysee Sarayı, Mali yönetiminin 31 Ocak’ta Paris’in Bamako Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesinin ardından 2 hafta içerisinde bu ülkedeki askeri varlıklarının akıbetini ve Sahel’deki yeni askeri planını duyurma kararı aldı.

FRANSIZ ORDUSU, MALİ'DEN NİJER'E TAŞINACAK

Paris yönetiminin, Mali’nin Menaka, Gossi ve Gao bölgelerinde bulunan 3 askeri üsten çekilmenin “çok ciddi olarak değerlendirildiği” açıklamasının ardından, Fransa’nın silahlı insansız hava araçları ile Barkhane Operasyonu’nun savaş jetlerini bulundurduğu hava üssünü Nijer’e taşıyacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2021’in sonuna kadar Mali’deki üsleri kapatacakları açıklamasından daha sonra geri adım atarak sadece kuzeydeki üslerden çıkan Fransa’nın Sahel’deki varlığından vazgeçmeyeceğini, bu nedenle operasyonları sürdürmek için silahlı grupların faaliyet gösterdiği bölgeye yakın Burkina Faso ve Nijer arasından seçim yapması gerektiğini ifade ediyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’in 3-4 Şubat’ta bu ülkeye yaptığı ziyaretin, Fransız askerini Nijer’e taşınma planına işaret ettiği belirtiliyor.

FRANSA, AFRİKA'DAN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Diğer yandan Burkina Faso’da 24 Ocak’ta düzenlenen darbeyle yönetimin askeri cuntanın eline geçmesi, Fransa’nın bu ülke yerine Nijer’i tercih edeceği görüşünü kuvvetlendiriyor.

Burkina Faso'da darbeyi yapan Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba’nın, devirdiği Cumhurbaşkanı Roch Christiane Kabore’ye Rus paralı asker şirketi Wagner milislerinin ülkeye konuşlanması konusunda baskı yaptığı iddiaları ve Wagner’in arkasındaki isim olduğu belirtilen Yevgeny Prigozhin’in, darbeyi memnuniyetle karşıladığına ilişkin açıklaması, Mali’deki Fransız askerlerinin Burkina Faso’ya nakledilmesi ihtimalini düşürüyor.

Uzmanlar, Fransa’nın milyarlarca avro harcadığı ve birçok askerini kaybettiği bölgedeki askeri operasyonlar ile ticari kaygılar gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinden uzun süre çıkmayacağı görüşünde.