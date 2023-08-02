Fransa sığınmacılara boğulmasınlar diye yüzme öğretmeye başladı Fransa, Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya geçme hayali kuran düzensiz göçmenler için şaşırtan bir projeye imza attı. Buna göre tehlikeli yolculuk sonrası boğulma korkusu yaşayan göçmenlere deniz korkularını yenmeleri için yüzme dersleri verilmeye başlandı.

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ensonhaber.com

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Ortadoğu ve Afrika kıtalarında yaşayan iç karışıklıklar ve geçim sıkıntıları son yıllarda Avrupa ülkelerine olan göçleri artırdı.

Öyle ki Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu güzergahı kullanan düzensiz göçmenler ise hayatlarını tehlikeye atarak botlarla veya küçük teknelerle Avrupa'ya ulaşma hayaliyle yola çıkıyor.

Akdeniz'de umut yolculuğu...

Ancak bu umutların bir kısmı Akdeniz'in sularına karışmakla kalıyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Fransa ve İtalya'nın Afrika'ya yakın kıyıları ulaşılan ilk noktalar

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yerler ise genellikle Fransa ve İtalya’nın Kuzey Afrika’ya yakın kıyıları oluyor.

Hal böyle olunca konuya bir çözüm bulmak isteyen Fransa, çareyi değişik bir yöntemi devreye sokarak buldu.

Alman yayın organı Deutsche Welle Türkçe (DW)'nin haberine göre Fransa, Akdeniz'i aşarak tehlikeli yolculuğu tamamlayanların denizden korkmaya başladığını saptadı.

Göçmenlere boğulma korkularını yenmesi için yüzme dersi vermeye başladılar

Başlatılan projede zorlu yolculuğu atlatıp hayatta kalmayı başarabilen göçmenlere yüzme dersleri verilmeye başlandı.

Böylelikle Fransa'ya ulaşabilen göçmenlerin deniz korkusunu yenmesi amaçlanırken dünya kamuoyuna yansıyan bu haber okuyanları şaşkına çevirdi.

Düzensiz göçmenlere yönelik daha farklı politikalar geliştirmesi beklenen Fransa'nın attığı bu adım gülünç karşılandı.