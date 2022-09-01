Fransa: Türkiye ile Ukrayna'da iş birliği yapabiliriz

BM Temsilcisi De Riviere, Ukrayna konusunda Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların kritik olduğunu vurguladı. Aynı yetkili, Ankara ile iş birliği yapmak istediklerini anlattı.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Ukrayna konusunda açıklamada bulundu.

De Riviere, Fransa ve Türkiye arasındaki "sallantılı ilişkilerin" artık düzeldiğini söyledi.

Fransız temsilciden iş birliği mesajı

BM Temsilcisi, iki ülkenin Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere çeşitli konularda iş birliğine devam edebileceğini ifade etti.

De Riviere, "Türkiye ile Ukrayna konusunda iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız." dedi. Fransız temsilci, bunun "kesinlikle kritik" olduğunu anlattı.

"Türkiye'nin çabaları kritik olmaya devam ediyor"

Türkiye'nin ev sahipliğinde ve BM'nin katılımıyla İstanbul'da kritik bir anlaşmaya imza atılmış, savaş nedeniyle limanlarda kalan tonlarca Ukrayna tahılının sevkiyatının önü açılmıştı.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten De Riviere, Türkiye'nin çabalarının kritik olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Rusların Donbas'tan ve Kırım'dan atılması beni şaşırtır"

AA'nın haberine göre, De Riviere, "Savaşın belli bir süre daha devam etmesinden korkuyorum. Ateşkesin yakın zamanda sağlanacağını düşünmüyorum.

Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri kazanabileceği konusunda biraz şüpheliyim. Ukrayna'nın Rusları Donbas'tan ve Kırım'dan atması beni şaşırtır." diye de ekledi.