Fransa, Türkiye'nin SİHA gücünü konuşuyor

BFM TV, TB2'yi Ukrayna için 'güçlü müttefik' şeklinde tanımladı. Türk yapımı SİHA'ların tüm dünyada başarılara imza attığı belirtilerek, Kızılelma konseptine dikkat çekildi.

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, savaş alanlarında etkinliğini ve üstünlüğünü kanıtlamış durumda.

Son olarak Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna ordusu tarafından kullanılan SİHA'lar, etkili sonuçlar ortaya koyuyor.

Ukrayna'nın güçlü müttefiki: TB2

Fransa basınından BFM TV, "Ukrayna, Rusya'ya karşı yıpratma savaşında güçlü bir müttefik buldu: Bayraktar TB2 SİHA." dedi.

Söz konusu insansız hava aracının düşük maliyetli olduğu ve Rus askeri noktalarında hasara yol açtığına vurgu yapıldı.

Fransız TV'si: 3 yıl boyunca sipariş defteri dolu

Haberde, "Türkiye'de üretilen Bayraktar, şimdi tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Baykar'ın genel müdürü (Haluk Bayraktar) 22 farklı ülke ile sözleşmeleri olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

Tasarım kapasitesinin TB2'ler için ayda 20 adede çıkarıldığı, önümüzdeki üç yıl boyunca sipariş defterinin dolu olduğu belirtilerek, "Şirket, doğrudan Ukrayna'da bir fabrika kurmayı umuyor." notuna yer verildi.

Bayraktar: Ukrayna'yı üretim üssü haline getirmek istiyoruz

Fransız kanalı, Haluk Bayraktar'ın, "Ukrayna'yı stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Ukrayna'yı destekleyen mühendislik teknik ekibimiz var. Aynı zamanda Ukrayna'yı bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz." şeklindeki açıklamalarını izleyicilerine aktardı.

"Baykar iki tip drone üretiyor: TB2 ve Akıncı" bilgisinin paylaşıldığı haberde şunlar anlatıldı:

"Kızılelma, daha etkileyici bir model"

"Şimdi 2023 için planlanan Kızılelma adlı yeni ve daha etkileyici bir model üzerinde çalışıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanı'na göre, Kiev, Rusya'ya karşı savaşın başlamasından bu yana 50 TB2 SİHA aldı.

TB2'nin özelliklerini sıraladılar

TB2, 20 saatten fazla otonomluk sunuyor. Saatte 250 kilometre hızla hareket ediyor ve 6 bin 800 metre yükseklikte uçuyor. 150 kilometrekarelik bir menzili kapsıyor. 4 adet lazer güdümlü füze taşıyabilme kapasitesine sahip. Liste fiyatı 4 milyon dolar civarında."



