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    Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı

    Fransa, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı

    Dışişleri Bakanı Colonna, mevkidaşı Dendias ile buluştu. Yunanistan'ı desteklediklerini söyleyen Fransız Bakan, bunu nasıl yapacaklarını anlattı.
    • 07.09.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:17
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    Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş uçaklarını taciz etmesi sonrası gerildi.

    Her fırsatta bölgede gerginliği tırmandırmak için uğraşan Yunanistan'ın, bu konuda Türkiye'yi suçlama çabaları dikkat çekiyor.

    Paris'ten, Türkiye'ye karşı koruma kalkanı

    İki ülke arasındaki gerilime ilişkin Fransa'dan açıklama geldi. Açıklamada, Yunanistan'ın eylemlerinin göz ardı edildiği ve Atina'ya adeta kol kanat gerildiği ortaya çıktı.

    Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

    Fransız Bakan, Atina'ya arka çıktı

    Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da bir araya gelen Colonna, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Colonna, destek açıklamasında bulunduğu Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa’nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına değindi.

    "Yunanistan'ı desteklemeye devam edeceğiz"

    Colonna, dün Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa’yı endişelendirdiğini söyledi.

    Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, "Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    Fransa, Türkiye ye karşı Yunanistan a destek açıklaması yaptı #1

    Yunanistan'a nasıl destek vereceklerini açıkladı

    Colonna, kimsenin gerginliğin tırmanmasını istemediğini belirterek, “Bölgenin gerginliğe ihtiyacı yok. Bölgenin sükunete ve karşılıklı saygıya ihtiyacı var.” diye konuştu.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artması halinde Fransa’nın Yunanistan’a nasıl bir destek vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Colonna, Yunanistan ve Fransa’nın 2021’de imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı anımsattı.

    Fransa, Türkiye ye karşı Yunanistan a destek açıklaması yaptı #2

    "Taraflardan birinin ülkesinde silahlı saldırı olursa..."

    Colonna, böylesi bir durumun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savunarak, şöyle dedi:

    “Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık ve 21. Madde tam da bu durumu tarif ediyor. Buna göre, her iki tarafın da, taraflardan birinin ülkesinde bir silahlı saldırı olduğu fikrinde mutabık kalması halinde karşılıklı dayanışma söz konusu.”

    Dendias: Vatanımızı korumaya muktediriz

    AA'nın haberine göre, Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini ileri süren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise şu ifadeleri kullandı:

    “Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz.”

    Fransa, Türkiye ye karşı Yunanistan a destek açıklaması yaptı #3

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