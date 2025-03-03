Fransa ve İngiltere'den, Ukrayna'da kısmi 1 aylık ateşkes önerisi

İHA

Ukrayna ve Rusya arasında süregelen savaşa ilişkin barış müzakereleri sekteye uğradı.

Beyaz Saray'da kameraların önünde Donald Trump ve yardımcısı JD Vance tarafından aşağılanan Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, basın toplantısından kovulmuştu.

Ateşkesin ve ABD ile Ukrayna arasındaki maden anlaşmasının görüşüleceği bu toplantının iptal olmasıyla beklenen barışın erken olmayacağının sinyalleri de alındı.

MACRON'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, dün İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Ukrayna zirvesi öncesinde bir Fransız gazetesine, Ukrayna’daki barış çabalarına ilişkin açıklama yaptı.

1 AYLIK ATEŞKES ÖNERDİLER

Fransa ve İngiltere’nin Rusya ve Ukrayna arasında kara çatışmalarını kapsamayacak kısmi 1 aylık ateşkes önerdiğini belirten Macron, önerilen ateşkesin hava, deniz saldırıları ile enerji altyapısına yönelik saldırıları kapsadığını söyledi.

AVRUPA BİRLİKLERİ UKRAYNA'YA GİRMEYECEK

Yakın zamanda Ukrayna topraklarına Avrupa birliklerinin konuşlandırılmasının planlanmadığını kaydeden Macron, Fransız-İngiliz önerisi çerçevesinde Avrupalı kara birliklerinin Ukrayna'ya yalnızca ikinci aşamada konuşlandırılabileceğini ifade etti.

"SAVUNMA ALANINA DAHA ÇOK HARCAMA YAPILMALI"

Ülkesinin ve diğer Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini vurgulayan Macron, bu harcamanın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3.5’i civarında olabileceğini kaydetti.

Macron, Avrupa Komisyonu'nun ise savunma harcamalarını finanse etme konusunda daha yenilikçi olması gerektiğini vurguladı.

Londra’da gazetecilere açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de söz konusu ateşkes önerisinden haberdar olduğunu söyledi.