İki ülkede sel nedeniyle yollar ve evler yıkıldı. Yetkililer, halktan tedbirli davranmalarını istedi.

Fransa ve İtalya, Alex fırtınasının yol açtığı sele teslim oldu.

Şiddetli rüzgar ve aşırı yağışlar, iki ülkede yıkımları beraberinde getirdi.

Fransa'nın güney kenti Nice'te bazı köylerde ciddi hasarlar meydana geldi. Ülkede 8 kişi kayboldu. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, yaşananları "hafızalardaki en kötü sel" olarak tanımladı.

EVLER HARABEYE DÖNDÜ

Yıkımın yaşandığı bölgeyi havadan inceleyen Estrosi, "Yollar ve yaklaşık 100 ev kısmen yıkıldı ya da harabeye döndü." dedi. AFP, selden görüntüler paylaştı.

İtalya'nın kuzeyinde de benzer görüntüler kayda geçti. Yollar ve köprüler, sel sularında yıkıldı. BBC'nin haberine göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 17 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Fransa ve İtalya’da sel felaketi ViDEO

4 AYLIK YAĞMURA DENK

Fransa Meteoroloji Servisi Meteo-France, bazı bölgelere 24 saatte 450 milimetre yağış düştüğünü bildirdi. Söz konusu miktarın yılın aynı döneminde 4 aylık yağmura denk olduğu aktarıldı.

"EVLERİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI

Nice'te sahil şeridinde bulunan şehirler ve plajlar kapatıldı. İnsanlardan evlerinde kalmaları istendi. Fransa'nın Bretonya bölgesinde, geçtiğimiz perşembe ve cuma günü rüzgarın hızı saatte 180 kilometre olarak kaydedilmişti.