Fransa, yeni tasarıyla Müslümanların İslam'ı yaşamasını zorlaştırıyor

Fransa'da 51 maddelik "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensiple" hazırlanan yasa tasarısıyla, Müslümanların hayatının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirilecek.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim tarihinde "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak yeni bir yasa tasarısı tanıtmıştı.

Gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı; ibadet, eğitim, evlilik gibi hayatın her alanına getirdiği kısıtlamalarla ülkedeki Müslümanları ötekileştiriyor.

Bakanlar Kurulu'na 9 Ocak'ta sunulmasının ardından, 18 Ocak Pazartesi günü Ulusal Meclis'e özel komisyonun incelenmesi için gönderilen 51 maddelik yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale ediyor.

"SEKÜLERLİK HAKEMLERİ"

Vatandaşlıktan Sorumlu Bakan Marlene Schiappa ve Kamu Hizmetinden Sorumlu Bakan Amelie de Montchalin, tüm kamu görevlileri için sekülerlik eğitimini zorunlu hale getirilmesi ve tüm kamu kuruluşlarında "sekülerlik hakemleri" atanması değişikliğini önerdi. Bu değişiklik, komisyon tarafından kabul edildi.

MACRON'UN "İMAMLAR KONSEYİ"

Cumhurbaşkanı Macron, "Müslüman örgütlerini yeniden organize etme ve ayrılıkçı İslam ile mücadele" adı altında "Fransa İslam'ı" oluşturma çalışması başlattı.

TÜRK FEDERASYONLARI İMZA ATMADI

"Fransa İslam'ı İlkeler Tüzüğü" şeklinde adlandırılan çalışmaya, Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı 2 Türk federasyonu, çalışmanın başlığındaki "Fransa İslam'ı" ifadesini ve tüzükteki siyasal İslam tanımını reddederek imza atmadı.

BAŞKA ÜLKELERDEN GELENLERİN İMAMLIK YAPMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Tüzük kapsamında, oluşturulan Ulusal İmamlar Konseyi'nin çalışmalarıyla Müslümanlara hizmet edecek cami görevlilerinin ülkede yetiştirilmesi planlanıyor.

Paris yönetimi, başka ülkelerden gelen imamların, camilerde yabancı ülke nüfuzunu artırdığını ileri sürüyor.

CAMİLERE MÜDAHALE

Yasanın, özellikle ve öncelikle Müslümanların ibadet yerleri olan camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahale çabası dikkati çekiyor.

PARA CEZALARI UYGULANACAK

Camilerin, Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almak isteyen Fransa, yasa tasarısının 35'inci maddesinde buralara yurt dışından yapılan 10 bin avro üzerindeki bağışların kaynağının açıklanmasını, kurala uyulmaması halinde 3 bin 750 euro para cezası uygulanmasını öngörüyor.

YABANCI NÜFUZ, AZALTILMAK İSTENİYOR

Tasarının hükümet tarafından hazırlanan tanıtım metninde, bu maddeyle camiler ve Müslüman dernekleri üzerindeki yabancı nüfuzunun azaltılmak istendiği belirtiliyor.

İbadet yerlerinde, "suça teşvik" tespit edilirse, camilere yönelik kısıtlamalar artırılıyor.

Yasa tasarısının 42'nci maddesinde, suça teşvik ettiğine hükmedilen kişilere 75 bin euro para, hapis ve ibadet yerlerine gitmeme cezası yer alıyor.

EĞİTİM SEÇİMLERİNE MÜDAHALE

Tasarı, Müslümanların sadece ibadet yerlerine ve sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmekle kalmıyor, eğitim seçimlerini de kısıtlıyor.

Üniversite öncesi eğitim kurumlarında başörtüsü takmanın yasak olduğu ülkede, yasa tasarısı ailelerin çocuklarına evde eğitim verme özgürlüğünü de engelliyor.

Yasa tasarısının 21'inci maddesi, 3-16 yaş arası çocuklarda örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak bir sağlık durumu söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini mümkün kılıyor.

Tasarının 15, 16 ve 17'nci maddeleri de evlilik ve onunla bağlantılı konuları ele alıyor.

EVLİLİK DÜZENLEMESİ

Bu maddeler, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamaları hedef alıyor.

Nikah memuruna, evlilik öncesi her iki tarafla da ayrı ayrı görüşme hakkı veren tasarı, Fransız vatandaşlarına uygulanan birden fazla evlilik yasağını yabancıları da kapsayacak şekilde genişletiyor.

BEKARET RAPORU ALINMASI YASAKLANACAK

Doktorların bekaret raporu vermesini yasaklayan yasa tasarısı, buna uymayan doktorlara 15 bin euro para ve 1 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Tasarı, sağlık çalışanları tarafından kişiye bekaretini kanıtlayan sertifikalar temin edilmesinin yasaklanmasını ve bu yasağı ihlal edenlere ceza uygulanmasını öneriyor. Ülkede neredeyse hiç karşılaşılmayan bir durumun gündemde ilk sıralara çıkarılması dikkati çekiyor.

İNTERNET KULLANIMINA MÜDAHALE

Yasa tasarısının 18'inci maddesi bir kişiyi teşhir etmek amacıyla kimliğini ya da yerini internette veya mesajla açıklamasını yasaklarken, 20'nci maddesi nefreti körükleyen paylaşımlarda bulunanların acilen yargılanmasını sağlamak için ceza kanununda değişiklik yapıyor ve Paris Savcılığında bu tür suçlarla ilgilenecek özel bir birim kurulmasını öngörüyor.

Tasarının 4'üncü maddesi de kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin euro ile cezalandırılmasını, yabancıların ise sınır dışı edilmesini içeriyor.

HASTALAR, DOKTOR SEÇEMEYECEK

Bu madde ile hastaların doktorlarını cinsiyete göre seçmesinin yasaklanması da amaçlanıyor.

Diğer yandan bazı Fransız milletvekilleri, Ulusal Meclisteki tartışmalar sırasında önerdikleri değişikliklerle, yasa tasarısının Müslümanların kılık kıyafetlerine karışılmasını da sağlamaya çalışıyor.

KOMİSYON, BAŞÖRTÜSÜ TALEBİNİ REDDETTİ

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, tasarıya 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü kullanmayı yasaklayan madde ekleme talebinde bulundu ancak komisyon bu talebi reddetti.