Fransa: Yunanistan'a yeni nesil fırkateynler satmaya hazırız

Savunma Bakanı Parly, Atina'ya Fransız yapımı fırkateynlerden satabileceklerini, ayrıca üretimde ortaklık yapabileceklerini söyledi.

Fransa, Yunanistan'a savunma alanında daha fazla satış yapmak istiyor.

18 adet Rafale savaş uçağının satılmasına ilişkin anlaşmayı imzalamak üzere Atina'ya giden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, konuyla ilgili Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

ATİNA'YA FIRKATEYN TEKLİFİ

Parly, mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile imza töreninin ardından Kathimerini gazetesine verdiği mülakatta, Yunanistan'a yeni nesil fırkateynleri sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Fransız bakan, bazı fırkateynlerin bu ülkede üretilebileceği fikrini de gündeme getirdi.

"YUNANİSTAN'IN SATIN ALMASI ÇOK GÜZEL BİR HABER OLACAK"

Florence Parly, "Size bu fırkateynlerin sınıfının en iyisi olduğunu ve donanmamızın öncüsü olacaklarını söyleyebilirim. Bu fırkateynlerin Yunanistan tarafından satın alınmasının ülkelerimiz için çok güzel bir haber olacağına inanıyorum." dedi.

"AVRUPA'NIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK"

Yunanistan'da üretimin bir bölümünü nasıl planlayacakları konusunu düşünmeleri gerektiğini belirten Parly, "Bu, sıkı bir şekilde desteklediğim Avrupa savunmasının endüstriyel ve teknolojik temelini güçlendirmeye yardımcı olacaktır." diye konuştu.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığa atıfta bulunan Fransa Savunma Bakanı, ikili güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerin mümkün olan en kısa sürede resmileştirilmesi için devam ettiğini söyledi.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI ANLAŞMASI

Fransa ile Yunanistan arasında, dün 18 adet Fransız Rafale savaş uçağına yönelik 2.8 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Yunanistan'a 12'si kullanılmış, 6'sı yeni olmak üzere toplam 18 savaş uçağı sağlanacak.

Yunanistan basınına göre, savaş uçaklarının teslimatı, bu yılın ortasından itibaren başlayarak, 2 yıl içinde tamamlanacak.