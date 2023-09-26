Fransa'da 150 milyon yıllık dinazor iskeleti satışa çıkıyor 150 milyon yıl önce yaşanan ve bugüne kadar muhafaza edilen dinazor iskeleti, açık artırmaya çıkarılacak. Dinazor iskeletinin fiyatının 1,2 milyon avroya kadar çıkacağı düşünülüyor.

AA

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Drouot Müzayede Evi'nde öncekilerden biraz farklı bir açık artırma gerçekleştirilecek.

Drouot Müzayede Evi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti, 20 Ekim'de yapılacak açık artırmayla satılacak.

150 milyon yıllık dinazor iskeletinin fiyatı 1,2 milyon avroya kadar çıkacak

"Barry" ismi verilen dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, iskeletin fiyatının 1,2 milyon avroya kadar çıkabileceği kaydedildi.

Uzunluğu 2 metre

ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi.

2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)