Fransa'da 3 bin sağlıkçı işten uzaklaştırıldı

Aşı yaptırmayı reddeden binlerce sağlık çalışanı için karar alındı. Sağlık Bakanı Veran, "Çoğu, gerçeği görünce aşı olmaya karar verdi" dedi.

Fransa'da, sağlık çalışanlarına zorunlu aşı uygulaması nedeniyle işinden olanların sayısı paylaşıldı.

Çarşamba günü yürürlüğe giren kural kapsamında, koronavirüs aşısı yaptırmayan sağlık personelinin çalışmasına izin verilmiyor.

BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI İÇİN RADİKAL ADIM

Ülkede yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı, koronavirüse karşı aşılanmadığı gerekçesiyle işten uzaklaştırıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, işten uzaklaştırma işleminin çoğunun geçici olduğunu ifade etti.

"ÇOĞU AŞI OLMAYA KARAR VERDİ"

Veran, "Çoğu, zorunlu aşılamanın bir gerçek olduğunu gördükten sonra aşı olmaya karar verdi." dedi.

Fransız bakan, işten uzaklaştırılanların bir kısmının destek hizmetlerinde çalıştığını, beyaz önlüklüklerin sayısının az olduğunu vurguladı.

ZORUNLU AŞI UYGULAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temmuz ayında hastanelerdeki personele, bakımevlerinde çalışanlara ve itfaiyeye, 15 Eylül'e kadar en az bir doz aşı yaptırma zorunluluğu getirilmesine karar vermişti.

FRANSIZLAR TEPKİLİ

Ülkede ayrıca kafelere, restoranlara ve diğer halka açık yerlere girebilmek için koronavirüs aşı kartı veya negatif test sonucunun gösterilmesi zorunlu kılınırken, ayrımcılığa uğradığını iddia eden on binlerce kişi, ağustos ayı başında her hafta sonu protesto gerçekleştirmişti.