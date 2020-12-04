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    Fransa'da 300'den fazla çocuğu taciz eden istismarcı doktora 15 yıl hapis

    Fransa’da 300’den fazla çocuğa cinsel istismarda bulunan cerrah Joel Le Scouarnec’e, çıkarıldığı mahkemede 15 yıl hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 20:25
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 20:27
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    Fransa'da 300'den fazla çocuğu taciz eden istismarcı doktora 15 yıl hapis

    Fransa’da görülen dava, ülkede tartışmalara neden oldu. Joel Le Scouarnec adlı cerrah, 1986-2014 yılları arasında 312 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası aldı.

    Soruşturma kapsamında savcılar, cerrahın çocuklarla ilgili cinsel istismar sahnelerini detaylandırdığı günlükler buldu.

    Ancak Le Scouarnec’ın bunların ‘bir fantezi unsuru’ olduğunu iddia etti.

    SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

    Bu hafta Fransa’nın Saintes kentinde görülen davada, cinsel istismar suçlarını kabul eden Le Scouarnec, hapis cezası aldı.

    Le Scouarnec’in 2017 yılında cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan birinin avukatı Francesca Satta, “Tatmin olduk. Bu adil bir ceza” ifadelerini kullandı.

    Le Scouarnec’in kararın açıklanmasının ardından, “Bağışlanma veya merhamet istemiyorum, sadece yeniden daha iyi bir insan olma hakkı istiyorum” dediği aktarıldı.

    Fransa da 300 den fazla çocuğu taciz eden istismarcı doktora 15 yıl hapis #1

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