Fransa’nın başkenti Paris’teki Vosges Meydanında 400 kadar evsiz, “onurlu ve kalıcı barınma çözümü” talebiyle çadır kurdu.

Fransa'nın başkenti Pariste, aralarında çocuklu aileler ile refakatsiz çocukların da bulunduğu 400 evsiz kişi “onurlu ve kalıcı barınma çözümü” isteğiyle, Vosges Meydanında çadır kurdu.

Fransa'da 400 evsiz çadır kurdu VİDEO

PARİS'İN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Dernek yetkililer, Vosges Meydanını turistik bir yer olduğu için seçtiklerini, Paris’in görünmeyen yönlerini lüks mahallelerindekilere ve turistlere göstermek istediklerini aktardı.

400 BİN EV BOŞ

Collectif Requisitions tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, meydanın alandaki herkese barınma sağlanana kadar boşaltılmayacağı, Paris’in içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 400 bin boş ev olduğu belirtildi.

BU EYLEMLER SAYESİNDE 3 BİN KİŞİYE BARINMA SAĞLANDI

Açıklamada, bugünkü eylemin Collectif Requisitions’ın evsizler için 9. eylemi olduğu bu eylemler sayesinde 3 bin evsiz kişiye barınma sağlandığı aktarılarak, yetkililerden barınma sorununun onurlu şekilde çözülmesi talep edildi.

GEÇEN AY 300 REFAKATSİZ ÇOCUK BELEDİYENİN ÖNÜNDE ÇADIR KURMUŞTU

Geçen ay da çoğunluğu Afrikalı ve Afganistanlılardan oluşan toplam 300 kadar refakatsiz çocuk ile kaçak göçmen, derneklerin de desteğiyle içinde bulundukları kötü yaşam koşullarını duyurmak ve kalıcı barınma imkanına kavuşmak için "acil barınma" talebiyle Paris belediye binası önünde çadırlarını kurmuşlardı.