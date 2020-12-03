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    Fransa'da 76 cami denetlenecek

    Ülkenin İçişleri Bakanı Darmanin'in talimatıyla yapılacak denetimlerde, 18 caminin kapatılabileceği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:34
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    Fransa'da 76 cami denetlenecek

    İslam ve Müslüman karşıtlığının giderek yükseldiği Fransa'da, camiler üzerindeki baskılar da artmış durumda.

    Müslümanlara yönelik ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla kapatılmasının ardından şimdi de camiler kontrol edilecek.

    76 CAMİ İÇİN 'KONTROL' KARARI

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Twitter hesabından paylaştığı Le Figaro'nun haberinde, 76 caminin denetleneceği kaydedildi.

    18'İ KAPATILABİLİR

    Camilerden 16 tanesinin başkent Paris ve çevresinde, 60'ının ise ülkenin çeşitli yerlerinde bulunduğu aktarıldı. Ülkedeki camilerden 18'nin kapatılabileceği belirtildi.

    Fransa da 76 cami denetlenecek #1

    'FRANSA İSLAMI' PROJESİ

    Fransa'daki imamlara laiklik şartı getirmek isteyen ve "Fransa İslamı" projesi hazırlayan Cumurbaşkanı Macron, imamların dil bilen ve cumhuriyet değerlerine saygılı görevliler olmasını istiyor.

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