Fransa'da 76 cami denetlenecek

Ülkenin İçişleri Bakanı Darmanin'in talimatıyla yapılacak denetimlerde, 18 caminin kapatılabileceği kaydedildi.

İslam ve Müslüman karşıtlığının giderek yükseldiği Fransa'da, camiler üzerindeki baskılar da artmış durumda.

Müslümanlara yönelik ayrımcılığa ilişkin çalışmalar yürüten Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin (CCIF), Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla kapatılmasının ardından şimdi de camiler kontrol edilecek.

76 CAMİ İÇİN 'KONTROL' KARARI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Twitter hesabından paylaştığı Le Figaro'nun haberinde, 76 caminin denetleneceği kaydedildi.

18'İ KAPATILABİLİR

Camilerden 16 tanesinin başkent Paris ve çevresinde, 60'ının ise ülkenin çeşitli yerlerinde bulunduğu aktarıldı. Ülkedeki camilerden 18'nin kapatılabileceği belirtildi.

'FRANSA İSLAMI' PROJESİ

Fransa'daki imamlara laiklik şartı getirmek isteyen ve "Fransa İslamı" projesi hazırlayan Cumurbaşkanı Macron, imamların dil bilen ve cumhuriyet değerlerine saygılı görevliler olmasını istiyor.