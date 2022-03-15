Fransa'da akaryakıt fiyatına karikatürlü tepki

Avrupa ülkesinde tırmanışa geçen fiyatlara yönelik tepki karikatürle anlatıldı.

Fransa'da son dönemde artan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin tepkisine yol açtı.

Tepkilerin ardından Le Parisien gazetesine konuşan Fransa Başbakanı Jean Castex, 1 Nisan'dan itibaren litre başına 15 cent indirim uygulayacaklarını duyurdu.

FRANSA'DA İNDİRİM KARARI

Bu önlemle birlikte hükümet, pompadaki yükselen fiyatları bir nebze olsun azaltmak istiyor.

Fransa'da fiyatlardaki artışı eleştiren bir karikatür çizildi. Bir tarafta benzin bidonuna, diğer tarafta alkol şişesine yer verildi.

BENZİN FİYATINA TEPKİ KARİKATÜRDE

İkisinin fiyatının aynı olup, 30 eurodan satıldığı belirtilerek, "Ya iç ya da sür, seçimini yapmalısın." şeklinde ifade kullanıldı.

Öte yandan Başbakan Castex, dört ay süreyle uygulanacak söz konusu indirimin devlete maliyetinin 2 milyar euronun biraz üzerinde olacağını kaydetti.

60 LİTREDE 9 EURO TASARRUF

Böylece Fransa'da sürücüler, her 60 litrede 9 euro tasarruf edecek. "Bu bir vergi indirimi mi?" sorusunu yanıtlayan Castex, "Hayır, indirim. Distribütörler uygulayacak ve devlet onlara geri ödeme yapacak." dedi.