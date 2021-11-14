Sertifika uygulamasına tepki gösteren eylemciler, kostümleriyle yürüyüş düzenledi.

Fransa'nın çeşitli noktalarında koronavirüs aşısı karşıtı gösteriler devam ediyor.

Paris yönetiminin salgınla mücadele gerekçesiyle getirdiği aşı zorunluluğu ve sağlık sertifikası uygulaması karşıtları, düzenlemeye karşı çıkıyor.

FRANSIZLARDAN KOSTÜMLÜ EYLELM

Dordogne bölgesine bağlı Perigueux'ta eylemciler, ilginç kostümleriyle bilim kurgu temalı yürüyüş gerçekleştirdi.

AŞI SERTİFİKASINA KARŞI ÇIKTILAR

Yürüyüşte yüzlerindeki maskeyle dikkatleri üzerine çeken göstericiler, aşı sertifikası zorunluluğuna son verilmesini istedi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, Fransız eylemcilerin yürüyüş tarzları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransa'da aşı karşıtlarından sıradışı eylem ViDEO

FRANSA'DA AŞI ZORUNLULUĞU

Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getiren yasa, 26 Temmuz'da parlamentodan geçmişti.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, aşı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren koronavirüs ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

1 YILA KADAR HAPİS, 9 BİN EURO PARA CEZASI

Alışveriş merkezlerini koronavirüs ruhsat uygulamasının dışında tutan yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından aşı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa koronavirüs sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası öngörüyor.

"SAĞLIK DİKTATÖRLÜĞÜ"

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Fransa'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 7 milyon 275 bin 149 vaka ve 118 bin 137 ölüm kayıtlara geçti.