Fransa'da aşı merkezini kundakladılar

Bayonne bölgesindeki koronavirüs aşı merkezinin etrafı benzin dökülerek yakıldı.

Fransa'da hükümetin aşı politikalarına karşı eylemler devam ediyor.

Pazar gecesi Bayonne'e bağlı Urrugne’deki aşı merkezinin çadırı yanmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler çadırın tamamını kaplamadan söndürüldü.

Yetkililerin yaptığı ilk incelemelerde, çadırın etrafına benzin döküldüğü ve alevlerin belli noktalarda başladığı öğrenildi.

"KUNDAKÇILIK OLDUĞU AÇIK"

Urrugne Belediye Başkanı Philippe Aramendi dün gece yaptığı açıklamada, "İlk gözlemlerden bunun bir kundakçılık olduğu açık. Bence hiç şüphe yok çünkü bu çadırı yakma arzusuyla her yere yayılmış yanıcı ürün bulduk." ifadelerini kullandı.

Bayonne savcılığı, polisinin incelemelerine dayanarak olayla ilgili "Ateşle kasten imha" soruşturması başlattı.

ZORUNLU AŞI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hastane ve bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğu getirileceğini ve koronavirüs sağlık kartı uygulamasının genişletileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine harekete geçen binlerce vatandaş alınan kararları mağaza, banka ve dükkanların camlarını kırıp, çöp kutularını devirerek "Macron istifa" sloganlarıyla prostesto etmişti.

SAĞLIK KARTI UYGULAMASI NEDİR?

Koronavirüs sağlık kartı uygulaması, restoran, bar, sinema vb. sosyal alanlara, 50'den fazla kişinin bulunduğu etkinlikler ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemek veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermek ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.