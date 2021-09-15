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- Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour: Seçilirsem Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Koronavirüs salgını eşliğinde seçime hazırlanan Fransa'da aşırı sağcı olan Eric Zemmour adaylığını açıkladı. Vaatlerinden bahseden Zemmour, seçilmesi halinde "Müslüman isimlerini yasaklayacağım" dedi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 05:50
- Güncelleme : 15.09.2021 - 06:40
Fransa’da 2022 yılında düzenlenecek seçimlere hazırlıklar devam ederken birçok siyasetçi seçime aylar kala adaylığını açıkladı.
AŞIRI SAĞCI KİMLİĞİYLE BİLİNİYOR
Koronavirüs salgınıyla beraber halkın tepkilerine sık sık maruz kalan Emmanuel Macron'un koltuğunun sallandığı bu sıralarda, aşırı sağcı kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Eric Zemmour da adaylığını kamuoyuna bildirdi.
Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour'un vaatlerindeki ırkçı söylemler eleştirileri beraberinde getirdi.
"ÇOCUKLARA MUHAMMED İSMİNİ YASAKLAYACAĞIM"
Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını belirterek, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" dedi.