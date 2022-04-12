Fransa’da aşırı sağcı Le Pen: Kamusal alanda, başörtüyü yasaklayacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron ile ikinci tura kalan Le Pen, "Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık" dedi.

Fransa’da gündem, cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 28,6’sini alırken, Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen oyların yüzde 23,9’unu aldı.

Seçimlerin ikinci turu, 24 Nisan tarihinde yapılacakken, Le Pen, seçim vaatlerini detaylandıran açıklamalarda bulundu.

İHA’da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya bölgesinin Vernon kentinde basın toplantısı düzenleyen Le Pen, kamusal alanda başörtüsü takmayı yasaklama isteğini yenileyerek şu sözleri kaydetti:

"Kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladık. İslamcı başörtüyü totaliter otoritenin bir işareti olarak görüyorum. Bu kadınları özgür bırakmak istiyorum.

“İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit”

Restoranlarda sigara içmek yasaklandı. İnsanlar zorlansalar da zamanla itaat ettiler. Bunlar yasalardır, beğensek de beğenmesek de onlara saygı duyarız. İtaat etmezsen ceza alırsın bu kadar basit.”





‘Macron yeniden seçilecek’

Le Pen yasama seçimlerinde oransal temsilin getirilmesi, cumhurbaşkanının görev süresi için yenilenemez 7 yıllık bir görev süresinin belirlenmesi, vatandaş girişimli referandumların yapılması dahil olmak üzere demokrasi önerilerini de açıkladı.

IFOP anket şirketine göre ikinci turda Macron, oyların yüzde 51’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.