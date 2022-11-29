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    Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza

    Fransa'da mahkeme, başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibine ceza verdi.
    • 29.11.2022 - 23:02
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 23:13
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    Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza

    Fransa'dan dini ayrımcılık yapan bir iş yeri sahibinin haberi gündeme düştü.

    Başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibine ceza

    Fransız ulusal basındaki habere göre, Bayonne Mahkemesi, ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde mayısta başörtülü kadını restorana almayan iş yeri sahibi kadını 600 avro cezaya çarptırdı.

    Mahkeme ayrıca restoran sahibinin, başörtülü kadına ve oğluna 1300 avro manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    Fransa da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza #1

    Vatandaşlık stajı görecek

    "Dine dayalı ayrımcılık" yapıldığına hükmeden mahkeme, restoran sahibinin "cumhuriyet değerlerini" öğrenmek üzere zorunlu vatandaşlık stajı görmesini kararlaştırdı.

    Gerekçesi: "Karanlık döneme ait başörtüsü"

    İş yeri sahibi kadın, mayısta oğluyla restorana gelen başörtülü anneyi, "karanlık döneme ait başörtüyü taktığı" gerekçesiyle almamış ve "başörtüsünün kadınlara boyun eğdirmek için bir araç olduğunu" iddia etmişti.

    Başörtülü kadın, emniyete giderek ayrımcılık ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

    Fransa da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza #2


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