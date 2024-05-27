Fransa'da belediye başkanı ölen babasıyla konuşmak için fal baktırdı: Kamu kaynaklarını kullandı... Fransa’nın güneyinde yer alan Adge kasabasının belediye başkanı Gilles d’Ettore, ölü babasıyla konuşmak için kamu kaynaklarıyla fal baktırdı. Falcıya lüks tatilleri için kamu kaynaklarından ödeme yapıldığının belirlenmesinin ardından hem belediye başkanı hem de falcı tutuklandı.

ensonhaber.com

Fransa, şaşkına çeviren bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor.

Ülkenin güneyinde bulunan Akdeniz kıyısındaki Agde kasabasında eski bir polis memuru olan Belediye Başkanı Gilles d'Ettore, kasabanın ünlü falcısı Sophia Martinez’e fal baktırdı.

İddialara göre başkan, falcıdan kendisini ölmüş babasıyla konuşturmasını istedi.

Belediye başkanı, falcıdan ölmüş babasıyla kendisini konuşturmasını istedi

Dört yıl Martinez’e fal baktıran belediye başkanı Gilles d’Ettore, bu süre içinde falcıya Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatilleri için kamu kaynaklarından ödeme yaptı.

BBC'nin aktardığına göre belediye başkanı, bazı meleklerin ve ölülerin kendisini aradığını ve falcıya yardım etmesini söylediklerini iddia etti.

Falcıya kamu kaynaklarından ödemeler yapıldı: İkisi de tutuklandı

Ayrıca bu seslerin, başkandan falcının ailesinden birkaç kişiyi mecliste işe almasını istediği de iddialar arasında.

Olayların duyulmasının ardından kamu kaynaklarını harcayan başkan ve dolandırıcı falcı tutuklandı.

Martinez’in avukatı, herkesin falcının mistik güçleri olduğuna inandığını söyledi.