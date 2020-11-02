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    Fransa'da camiye domuz kafası bıraktılar

    Fransa'nın Compiegne kentindeki Ulu Cami'ye domuz kafası bırakıldı.
    • AA
    • 02.11.2020 - 19:10
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    Fransa'da camiye domuz kafası bıraktılar

    Fransa'da, Müslüman camiayı tahrik edecek provokasyonların ardı arkası kesilmiyor.

    Compiegne'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarının yapıldığı camide bu sabah domuz kafası bulunduğu belirtildi.

    Fransa da camiye domuz kafası bıraktılar #1

    POLİSE ŞİKAYETTE BULUNULDU

    Cami yönetimi olarak olayı kınadıkları ve derin üzüntü duydukları belirtilen açıklamada, polise şikayette bulunulduğu aktarıldı.

    Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açılamada da saldırının kınandığı ve caminin yöneticileri ve cemaatiyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

    Fransa'nın Chateaudun kentinde de geçen hafta bir camiye kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

    Fransa da camiye domuz kafası bıraktılar #2

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