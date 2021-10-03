Fransa’da, camiye saldırı planlayan Hitler hayranı şahıs tutuklandı

Seine-Maritime bölgesinde hem okuduğu liseye hem lise yakınındaki bir camiye saldırı hazırlığında bulunan 19 yaşındaki Simon, tutuklandı. Simon’un, Hitler hayranı olduğu açıklandı.

Fransa’da sık sık yaşanan Müslümanlara yönelik islamofobik saldırılara ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ülkenin kuzeybatısında bulunan Seine-Maritime bölgesinde hem daha önceden öğrenci olduğu liseye hem yakınındaki bir camiye saldırı hazırlığında olan 19 yaşındaki Simon isimli şahıs, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındı.

Le Parisien gazetesi, Simon isimli şahsın terörle mücadele hakiminin karşısına çıkarılmasının ardından 1 Ekim'de tutuklandığını ve hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

Simon'un saldırıyı, Hitler'in doğum günü ve Fransa'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu öncesi olan 20 Nisan 2022'de planladığı aktarıldı.

EVİNDE 20 BIÇAK VE 3 SİLAH BULUNDU

Hitler’in hayranı olduğu belirtilen Simon’un evinde, Adolf Hitler’in kitabı Mein Kampf (Kavgam) ismini verdiği 20 kadar defterin yanı sıra, 20 kadar bıçak ve en az 3 silah bulunduğu belirtildi.

ABD’DEKİ SALDIRIDAN DAHA KÖTÜSÜNÜ YAPMAK İSTEDİ

Simon'un bu defterlerde kendini "Hitler'in siyasi çizgisinden yana olan bir aşırılıkçı" olarak tanımladığı, 20 Nisan 1999'da ABD'de Colorado eyaletinin Littleton ilçesindeki Columbine Lisesi’nde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan daha kötüsünü yapmak istediği ifade edildi.

Ayrıca Simon'un küçük yaşlarda birçok kez cinsel saldırıya ve sınıf arkadaşlarının tacizine maruz kaldığı için söz konusu saldırıyı planladığı aktarıldı.

30 KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ BULUNDU

Le Havre kentinde yaşayan gencin defterinde ayrıca, silahla saldırı planladığı 30 kişilik bir listenin bulunduğu belirtildi.

‘RADİKAL İSLAM’A KARŞI MÜCADELE’

Simon'un polise verdiği ifadede hükümetin "radikal İslam'a" karşı yeteri kadar mücadele etmediğini savunduğu dile getirildi.