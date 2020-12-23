Euro
9.3422
0.32%
Dolar
7.6603
0.01%
Altın
459.28
0.29%
Borsa
1.405
0%
Bitcoin
180.708
2.39%
EXEN Coin
11.11
-3.39%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Fransa'da çatışma: 3 polis öldü

    Aile içi şiddet vakasına giden polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı belirtildi.
    • REUTERS
    • 23.12.2020 - 08:46
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da çatışma: 3 polis öldü

    Fransa’da, kadına yönelik aile içi şiddet vakasına giden polisler saldırıya uğradı.

    3 POLİS ÖLDÜ

    48 yaşındaki bir kişinin olay yerine giden polislere ateş açtığı, ardından evi ateşe verdiği öğrenildi.

    Silahlı çatışmada 3 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı belirtildi.

    KADININ DURUMU İYİ

    Şiddete uğrayan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir