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- Fransa'da çatışma: 3 polis öldü
Fransa'da çatışma: 3 polis öldü
Aile içi şiddet vakasına giden polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı belirtildi.
- REUTERS
- 23.12.2020 - 08:46
- Güncelleme : 23.12.2020 - 09:36
Fransa’da, kadına yönelik aile içi şiddet vakasına giden polisler saldırıya uğradı.
3 POLİS ÖLDÜ
48 yaşındaki bir kişinin olay yerine giden polislere ateş açtığı, ardından evi ateşe verdiği öğrenildi.
Silahlı çatışmada 3 polisin öldüğü, 1 polisin de yaralandığı belirtildi.
KADININ DURUMU İYİ
Şiddete uğrayan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.