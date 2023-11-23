Fransa'da çiftçiler, artan vergileri gübre dökerek protesto etti Ellerindeki gübreyi yere döken çiftçiler, Macron yönetiminin tarım politikalarına tepki gösterdi.

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AA & Ensonhaber

Fransa'da Genç Çiftçiler Birliği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin tarım politikalarını eleştirdi.

Çiftçiler, mesleklerinin geleceği konusuna dikkati çekmek amacıyla protesto gösterilerine imza attı.

Fransa'da çiftçilerden protesto

Gösteri yapılan yerlerden biri, Toulouse oldu. Yavaş hareket eden 100'den fazla tarım aracı nedeniyle ana yollar tıkandı.

Eylemciler ayrıca, Toulouse'un idari binası önünde gösteri yaptı. Protestolar, tarımsal yakıtların vergilendirilmesi ve organik ürünlere ilişkin hükümet politikaları da dahil olmak üzere çeşitli şikayetler üzerine gerçekleştirildi.

Gübreyi yere döktüler

Güvenliğin sağlanması için ilave polis görevlendirildi. Yol kapatma ve hareket kısıtlamaları gibi önlemler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çiftçilerden bazıları, kamyonlara yükledikleri gübreyi yere boşaltarak tepkilerini dile getirdi.

Traktörlerle Paris'i bastılar

Bu eylem ilk değil. Fransa'da çiftçiler, daha önce, hükümetin tarımda pestisit kullanımını yasaklayan kararını ve enerji fiyatlarındaki artışı protesto için traktörleriyle başkent Paris'e girmişti.

Yaklaşık 2 bin köylü ve traktörlü 500 çifti, tarımsal ilaçlamalara yönelik kararı protesto etmek için sabah saatlerinde Paris'e doğru yola çıkmıştı.

Birçok bölgeden traktörleriyle gelen başka çiftçilerin de katıldığı konvoy nedeniyle Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki yollarda yüzlerce kilometre araç kuyruğu oluşmuş, eylem nedeniyle trafik felç olmuştu.

Fransız hükümeti 23 Ocak'ta şeker pancarı yetiştiriciliği başta olmak üzere neonikotinoid ve pestisit tarzı karışımların tarım ve çevre için zararlı olduğu gerekçesiyle kullanılmasına yasak getirmişti.