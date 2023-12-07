Fransa'da çiftçiler isyanda: Devlet binasına gübre püskürttüler Fransa'nın Bretonya bölgesi Quimper kentindeki çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki olarak traktörleriyle gösteri düzenleyerek devlet binasına gübre püskürttü. Binanın önüne kamyonlar dolusu gübre boşalttı.

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AA

Fransa'da sokaklar durulmuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği gündem bu yana çeşitli sebeplerle toplumun çeşitli kesimleri sürekli eylemde.

Macron yönetimi bu kez çiftçileri kızdırdı.

Ülkenin Bretonya bölgesindeki Quimper ve Rennes şehirlerinde sokaklar karıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.

Vergi artışı son damla oldu

Çiftçiler, hükümetin vergi artışını ve tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükûmetin tarım politikasını eleştirdi.

Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler, buradaki otoparka gübre döktü ve resmi evrakları saçtı.

Binalara gübre püskürttüler

Çiftçiler, beraberindeki tarım araçlarıyla devlet binalarına gübre püskürttü.

Ardından çiftçiler, traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Rennes polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sadece Rennes'te çiftçilerin 100 traktörle eylem yaptığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)