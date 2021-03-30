Fransız çiftçiler, hükümetin aldığı karara tepki için sokakları gübreyle kapladı.

Fransa'da çiftçiler, ülkelerinde tarım ve hayvancılık alanlarındaki politikalara tepkilerini sürdürüyor.

Clermont-Ferrand kentinde bir araya gelen çiftçiler, eleştirilerini traktörlerle valilik binası önüne gübre dökerek ortaya koymuştu.

ÇİFTÇİLERDEN GÜBRELİ PROTESTO

Paris yönetimi tarafından alınan kararla yaz mevsiminde topraklarını daha az sulamak zorunda kalacak çiftçiler, bu kez Landes kentinde kendilerini gösterdi.

Kentin sokaklarında dolaştırılan traktörlerle etrafa gübre saçıldı. Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan manzara karşısında eleştirilerini dile getirdi.

Fransa'da çiftçiler, sokaklara gübre döktü ViDEO

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