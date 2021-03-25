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    Fransa'da çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü

    Fransa'da çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü

    Fransa'da hükümetin tarım politikaları yüzünden gelirleri düşen çiftçiler, traktörlerle şehir merkezlerine girerek polisle çatıştı.
    • AA
    • 25.03.2021 - 22:08
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 22:10
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    Fransa'da şimdi de çiftçiler ayaklandı...

    Uygulanan tarım politikaları yüzünden isyan bayrağını çeken çiftçiler, traktörlerle şehir merkezine girdi.

    Traktörlerini güvenlik önlemleri alan polislerin üzerine süren çiftçiler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

    ÇİFTÇİLER İSYAN ETTİ, TRAKTÖRLERİNİ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Ateş yakılarak barikatların kurulduğu protestoda polis, göstericilere müdahale etmekte epey zorlandı.

    Yaşanan arbedede emniyet güçleri geri çekilirken, çiftçilerin öfkesi dinmek bilmedi.

    Fransa'da çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü VİDEO

    Fransa da çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü #1

    Fransa da çiftçiler traktörlerini polisin üzerine sürdü #2

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