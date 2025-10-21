Fransa'da çıkan hortum can aldı: Ortalık savaş alanına döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hortum sonrası bölge tanınmaz hale geldi...

Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyinde yer alan Val d’Oise bölgesinde, şiddetli bir hortum etkili oldu.

ÜÇ VİNÇ ART ARDA DEVRİLDİ

Hortumun etkisiyle birçok binanın çatıları uçarken Ermont komününde bulunan bir inşaat alanındaki üç vinç, art arda devrildi.

Vinçlerden biri bir kliniğin, diğeri ise bir konutun üzerine düşerken bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Val d’Oise Bölge Savcısı Guirec Le Bras, çıkan hortum nedeniyle 23 yaşındaki bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiğini ve olayda 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, şiddetli fırtınanın "ani ve nadir görülen yoğunlukta" olduğunu ifade etti.