Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek

Fransa’da halk bugün cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidecek. 12 adayın yarışacağı seçimde oy kullanma işleme yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bugün gerçekleştirilecek.

48,7 milyon seçmenin olduğu Fransa'da ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50’yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.

Yeni cumhurbaşkanı seçilecek

Hiçbir aday ilk turda yüzde 50’yi geçemezse en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan’da düzenlenecek seçimin ikinci turunda kozlarını paylaşacak.

Seçimin galibi Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek.

12 aday yarışacak

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor.

Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Macron

2017’de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.

Kovid-19 salgını döneminde ekonomik sıkıntılara yönelik eleştirilerin odağını değiştirmek için Müslümanları hedef alan bir yasayı gündeme getiren Macron, uluslararası toplum, sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları tarafından ülkede Müslümanlara karşı zulüm ortamı oluşturmak, İslamofobiyi kurumsallaştırmak ve ayrımcılıkla suçlandı.

Anketler, seçimin ikinci turunun Macron ve aşırı sağcı adaylardan biri olan Le Pen'in arasında geçeceğini gösteriyor.

Marine Le Pen

Aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz'de yaşanan olay sonrası Ankara hükümetine karşı sert duruşunu desteklediğini söylemişti.

İslam ve göçmen karşıtlığıyla da dikkat çeken Ulusal Birlik lideri Le Pen, kamusal alanda Başörtüsü yasağı getireceğini söylemişti. Fransız RTL radyosuna konuşan Marine Le Pen, “Kamusal alanda başörtüsü takanlar, ehliyet kemeri takmayan sürücüler gibi cezalandırılacak. Bunun için de polislere iş düşecek” diye konuşmuştu.

Le Pen'in aşırı sağcı partisi 2014 seçimlerinde bir Rus bankasından 9 milyon Euro kredi çektiği biliniyor. Aşırı sağcı lider, Macron'un söylemlerinin "saldırganlaşmasının" Cumhurbaşkanı'nın paniklemeye başladığı anlamına geldiğini söyleyerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kınadığını belirtmişti.





Eric Zemmour

Zemmour, Fransa’da göç ve İslam hakkındaki aşırı sağ fikirleriyle biliniyor. Ayrıca Zemmour, Avrupalı olmayanların Fransa’nın orijinal nüfusunun yerini alacağını savunan komplo teorisi “büyük yer değiştirme” fikrine sıcak bakmasıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Eric Zemmour’un adaylığı Fransa gündemini değiştirdi çünkü hiçbir siyasi geçmişi bulunmayan Zemmour, televizyon yorumculuğu ve gazetecilik yapıyordu. Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Zemmour’un adaylığı, sağ seçmenlerin oylarını toplamaya çalışan Marine Le Pen gibi adayları zor duruma soktu.

Ayrıca Zemmour’un göçmenlere yardım eden dernekleri düşman olarak gördüğü ve "cezalandırılmalılar" dediği biliniyor.





Jean-Luc Mélenchon

Melenchon’un Keynesyen bir ekonomik toparlanma programı sunduğu biliniyor, buna rağmen toplumsal aciliyet ve tüm konuların aşırı sağın çizgisinde kayarak tartışılması sürecinde, bu boğucu dönemde Le Pen veya Macron’un ikinci turdan elenmesinin herkese oksijen vereceği inkar edilemez.

Mélenchon ve Union Populaire (Halk Birliği) bir alternatifi temsil ediyor ve bir sürpriz yaratabileceği düşünülüyor.

Verdiği vaatler arasında ise oy kullanma yaşını 16'ya düşürme, kadın erkek eşitliğini sağlama gibi halka yönelik sözleri bulunuyor. Diğer adayların yanı sıra Müslümanlara yönelik olumlu söylemleriyle tanınıyor.

Valérie Pécresse

Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse, daha önce yüksek öğrenim ve bütçe bakanlığı yaptı.

Nükleer reaktörleri kapatma planlarını gözden geçirme sözü verdi; ancak nükleerin yeterli olmayacağını ve yenilenebilir kaynakların güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Diğer önerileri arasında Avrupa sınırlarında bir karbon vergisi ve "kamu alımlarında Avrupa tercihi" yer alıyor.

Ayrıca ücretlerin yükseltilmesi, işsizlik ve emeklilik sistemlerinde reform yapılması çağrısında bulundu ve kamu borcunu düşürme sözü verdi.

Fransa lideri Emmanuel Macron'un bugün yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen Pecresse, "Ne ABD'ye bağımlı ne Türkiye tarafından rehin alınmak ne de Avrupa'da ikinci bir role sahip ülke" olmak istediklerini belirtmişti.





Oy kullanacak "kararsız" seçmen

Paris’in banliyösü Saint-Denis’de yaşayan Virginie Diawara, seçime bir gün kalmasına rağmen hala kimin için oy vereceğini bilmediğini söyledi.

Diawara, seçime katılan adayların beklentisinin altında olduğunu belirterek buna rağmen yine oy kullanmaya gideceğini aktardı.

Bir diğer seçmen Jerome Radal ise seçim sürecinin gerçek gündemden uzak geçmesinden yakınarak, kesin olmamakla birlikte Melenchon’a oy vermeyi düşündüğünü dile getirdi.

Üniversitede öğrenci Hasna Bodilis de bu seçimde hiçbir adayın öne çıkmadığını ancak yine de oyunun boşa gitmemesi için Melenchon’u tercih edeceğini vurguladı.

"Seçim öncesi verilen vaatler sonrasında yerine getirilmiyor"

29 yaşındaki Jordan Grougi ise seçimin ilgisini çekmediğini ifade ederek “(Adaylar) Bize bir şeyler vadediyorlar, ama biz onların gerçekleştiğini asla göremiyoruz.” diye konuştu.

Grougi bu nedenle oy vermeye gitmeyeceğini dile getirdi.

30 yaşındaki Sarah Lechuga ise kriz zamanında istikrarı korumak adına seçimini Macron’dan yana yapacağını ifade etti.

Lechuga bir partinin veya cumhurbaşkanının yaptıklarının tam anlaşılması için tek bir dönemin yeterli olmayacağını savundu.