Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı artıyor

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesini içeren düzenlemesine tepki gösteren binlerce kişinin sokağa inmesiyle başlayan gösteriler, günlerdir devam ediyor.
Başbakan Elisabeth Borne'un tartışmalı reformu 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince devreye sokması üzerine ülke genelinde çeşitli gösteriler düzenleniyor.
Başkent Paris'te eylemciler meclise yakın meydanda ve Zafer Takı'nın bulunduğu ünlü Şanzelize Caddesi civarında gösterilerin yasaklaması nedeniyle kentin güneyindeki sokaklara yöneldi.
Göstericiler çöp konteynerleri, bisiklet ve scooterları ateşe verdi, polis karşıtı sloganlar attı.
Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.
Gözaltı sayısı 500'ü geçti
Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.
Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.
Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.
Parti bürosunun camlarını kırdılar
Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.
Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.