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Fransa'da enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesinde

Fransa'da enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu 31 yılın en yüksek seviyesine çıkararak haziranda yüzde 5,8 oldu.