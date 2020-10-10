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    Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi

    Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ topraklarının alınmasına tepki gösteren Fransa'daki Ermeniler, Paris sokaklarına döküldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 09:37
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    Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi

    Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında yükselen Dağlık Karabağ geriliminin ardından çıkan çatışmalarda Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri aldı.

    Moskova görüşmesinin ardından bugün AGİT Minsk Grubu aracılığıyla saat 12.00'de ateşkese gidecek olan Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilime Ermeni halkından tepki geldi.

    FRANSA'DAKİ ERMENİLERDEN KARABAĞ PROTESTOSU

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ermeniler, işgalden kurtarılan Karabağ'daki toprakların Azerbaycan tarafından geri alınmaması için protesto düzenledi.

    Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi VİDEO

    CEPHEDEN KAÇAN ERMENİLER, PARİS SOKAKLARINA DÖKÜLDÜ

    Karabağ'daki çatışma cephelerinden kaçan Ermenilerin Paris'teki soydaşlarının düzenlediği protestolara ilişkin, Fransız polisinin zor kullandığının da görüldüğü görüntüler yayınlandı.

    Fransa da Ermeniler, Karabağ ın geri alınması için protesto düzenledi #1

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Ellerinde Ermenistan bayrakları ile Paris sokaklarına inen göstericilere, polis müdahalede bulundu.

    Fransa da Ermeniler, Karabağ ın geri alınması için protesto düzenledi #2

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