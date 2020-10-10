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- Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi
Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi
- Haber Merkezi
- 10.10.2020 - 09:37
Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasında yükselen Dağlık Karabağ geriliminin ardından çıkan çatışmalarda Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri aldı.
Moskova görüşmesinin ardından bugün AGİT Minsk Grubu aracılığıyla saat 12.00'de ateşkese gidecek olan Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki gerilime Ermeni halkından tepki geldi.
FRANSA'DAKİ ERMENİLERDEN KARABAĞ PROTESTOSU
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ermeniler, işgalden kurtarılan Karabağ'daki toprakların Azerbaycan tarafından geri alınmaması için protesto düzenledi.
Fransa'da Ermeniler, Karabağ'ın geri alınması için protesto düzenledi VİDEO
CEPHEDEN KAÇAN ERMENİLER, PARİS SOKAKLARINA DÖKÜLDÜ
Karabağ'daki çatışma cephelerinden kaçan Ermenilerin Paris'teki soydaşlarının düzenlediği protestolara ilişkin, Fransız polisinin zor kullandığının da görüldüğü görüntüler yayınlandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Ellerinde Ermenistan bayrakları ile Paris sokaklarına inen göstericilere, polis müdahalede bulundu.