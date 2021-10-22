Fransa’da genel yayın yönetmenini işinden eden fotoğraf

Fransa sağının yükselen ismi Eric Zemmor’un dünyanın önde gelen haftalık dergilerinden Paris Match'ta asistanı ile denizde samimi fotoğraflarını yayınlayan yönetmen işinden oldu.

Dünyanın önde gelen haftalık dergilerinden Paris Match’ın yayın yönetmeni Herve Gattegno görevinden alındı.

Gattegno’nun görevden alınma sebebi ise geçen ayki sayılardan birinde kapağa son dönemde Fransa sağının yükselen ismi Eric Zemmor’un bir fotoğrafı…

DENİZDE SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLAR

63 yaşındaki Zemmour’un Fransız Rivierası’nda 28 yaşındaki asistanı Sarah Knafo’da denizin içinde sarılırken çekilmiş fotoğraflarını kapağa taşıyan Fransız basınının tartışılan yayın yönetmeninin, bu son işi oldu.

Gelecek ay yapılacak seçimlerde sağcıların cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkacak Zemmour’un bu fotoğraftan dolayı çok rahatsız olduğu da Fransız basınına yansıdı.

Zemmour’un mahremiyetinin ihlal edildiği ve bu sebeple yasal süreci başlatacağı kaydedildi.

DERGİNİN YENİ SAHİBİ DE RAHATSIZ OLDU

“Fransız Donald Trump” lakaplı Zemmour, son dönemde yapılan anketlerde Fransız sağcı Marine Le Pen’in önünde yer alıyor.

Yayınlanan fotoğrafın milyarder iş adamı ve Paris Match’ı bir süre önce satın alan Vincent Bollore’yi de rahatsız ettiği belirtildi.

Zemmour’un Bollore ile yakın arkadaş olduğu belirtildi.

Gattengo’nun yerine deneyimli gazeteciler Patrick Mahe ve Jerome Bellay getirildi.

“ONUN PARTNERİ, SAĞ KOLU VE SEÇİM KAMPANYASININ DİREKTÖRÜ”

Bir dönem Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin oğlu Louis ile de birlikte olan asistan Knafo’nun Zemmour üzerinde büyük bir etki oluşturduğu konuşuluyor.

Le Monde, bu hafta Knafo hakkında, “Onun partneri, sağ kolu ve seçim kampanyasının direktörü” yorumunu yaptı.

Aynı makalede Zemmour’un eşi ve üç çocuğunun annesi Mylene Chichportich hakkında ise bir ifade yer almadı.