Fransa'da göç yasası protesto edildi Fransa'nın başkenti Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hükümetin hazırladığı göç yasası tasarısını protesto etti.

İHA

Fransa'da sular durulmuyor.

Sarı yeleklilerin yakıp yıktığı sokaklar aylar sonra yine hareketli.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma yönelik başlayan protestolar tüm Fransa'ya yayılırken, bir yandan da göç yasası protesto edildi...

Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda Uluslararası İnsan Hakları Derneği'nin himayesinde toplanan onlarca dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri, hükümetin hazırladığı göç yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

23 kentte yürüyüş düzenledi

Fransız kamuoyunda "Darmanin Yasası" olarak adlandırılan ve mart ayının sonlarında senatoya ve ardından Ulusal Meclis'e sunulması beklenilen yasaya karşı Fransa'nın 23 kentinde de protesto ve yürüyüş düzenlendi.

Göstericiler, düzensiz göçmenlerle daha fazla dayanışma çağrısında bulunarak, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’e tepki gösterdi.

Darmanin tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulan yasanın kabul edilmesi durumunda, ülkedeki yabancılar söz hakkı tanımaksızın sınır dışı edilecek.